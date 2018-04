Vortrag in Peine zum Thema Nachhaltigkeit

Peine Der Kreisheimatbund Peine lädt am Montag, 9. April, zu einem Vortrag von Ansgar Schanbecher und Yvonne Franke zum Thema „Vom Wald in die Welt – Nachhaltigkeit in Geschichte und Gegenwart“ ein. Los geht es um 19.30 Uhr im Kreismuseum in der Stederdorfer Straße 17 in Peine. Der Eintritt zu dem...