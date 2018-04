Landkreis lädt zum zweiten Pflegetisch ein

Peine Der Landkreis Peine lädt alle Interessierten am Mittwoch, 11. April, um 15 Uhr zum zweiten Pflegetisch ins Peiner Forum im Winkel 30 in Peine ein. Beim zweiten Pflegetisch werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen des ersten Pflegetisches vorgestellt und weiter am Thema eines „pflegefreundlichen“...