Drei Promille: Peiner fährt bis nach Salzgitter

Ein 45-jähriger Peiner ist am Montagmorgen betrunken mit seinem Auto in Salzgitter-Bad unterwegs gewesen. Die Polizei kontrollierte ihn in der Friedrich-Ebert-Straße. Wie die Beamten mitteilen, räumte der Peiner ein, Alkohol getrunken zu haben. Er sei mit seinem Auto aus Peine bis nach Salzgitter-Bad gefahren. Bei einem durchgeführten Alkoholtest konnte ein Wert von 3,03 Promille festgestellt werden. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.