„Action“ im Industriegebiet – Logistikzentrum schafft 800 Stellen

„Action“ in Peine – und das im doppelten Wortsinn: Mit dem symbolischen ersten Spatenstich für ein neues Distributionszentrum im Industriegebiet Peine-Ost am Lehmkuhlenweg hat das niederländische Handelsunternehmen Action am Montag die Grundlage für weiteres Wachstum gelegt. Und die positive Perspektive für Peine: es sollen bis zu 800 neue Arbeitsplätze entstehen. Das Investitionsvolumen soll etwa 50 Millionen Euro betragen. ...