Peines Zukunft im Licht

Wie wär’s denn mal damit, so in hundert Jahren in Peine: Durch die Fußgängerstraße sausen lautlos Taxidrohnen am Himmel, der alte Marktplatz pulsiert vor Leben bei strahlendem Sonnenschein, zieht magnetisch Gäste aus nah und fern an. In der Stadt leben Menschen aus Dutzenden Kulturen so friedlich und erfolgreich miteinander, dass Peine zum Vorbild für andere Städte geworden ist.

Dies sind nur einige Zukunftsutopien von Bürgern aus Peine und der Region, die die Hamburger Künstlerin Sigrid Sandmann (die aus Clauen stammt) zusammengefasst und in der Lichtinstallation „Tischgespräch“ im Kreismuseum zum ersten Mal beim zehnten Kunstpfad Peine am 21. und 22. April präsentieren wird. In einem eigens geschaffenen zehn Meter langen Raum mit schwarzen Wänden im großen Ausstellungssaal des Kreismuseums. Dort werden die Utopien in Form von Sätzen in einem beweglichen computergesteuerten typographischen Licht-Kunstwerk wie ein Film in leuchtenden Buchstaben über einen sieben Meter langen hellen Tisch projiziert.

So in etwa: „Peine muss ein eigenes Profil entwickeln, ohne auf Großstädte zu schauen. Die Stadt sollte zur Brücke zwischen Okzident und Orient werden.“ Oder, ganz praktisch: „Auch in Peine wird es selbstfahrende Autos und Drohnen geben, die Innenstadt wird mit High-Tech-Computertafeln ausgestattet, die den Bürgern viele Fragen beantworten.“ Und: „Wir brauchen mehr Radwege zwischen den Ortschaften.“ Aber es gibt auch negative Utopien, die die „Kleingeistigkeit der Regierungen“ kritisieren, die die Landkreise zerschlagen wollen. „Wir sehen nicht, dass dabei etwas Vernünftiges herauskommt.“

Für diese Lichtinstallation, die von den Besuchern auf Stühlen rund um den Tisch betrachtet werden kann, hat Sandmann mit 17 Bürgern aus Peine und der Region über persönliche Zukunftsvisionen und Ideen über Peine und die Region in 100 Jahren gesprochen. „Es konnten Fantasien jenseits des momentan Machbaren sein oder auch konkrete Vorschläge zur Veränderung des Alltags“, erklärt sie. Aus den Gesprächen, die mehrere Stunden gedauert haben, hat sie die wesentlichen Aussagen herausgefiltert und in Sätze zusammengefasst.

Und die werden von sechs Projektoren unter der Decke auf den langen Tisch geworfen. Immer wieder formieren sich die Buchstaben neu, verändern sich und bewegen sich aus allen Richtungen über den großen Tisch. Insgesamt dauert die Instillation 18 Minuten. Nach Ende wird sie ständig wiederholt. Es sei ein Tischgespräch der besonderen Art, erklärt Sandmann weiter. „Zwischen den Bürgern über ihre Zukunft.“

10. KUNSTPFAD PEINE Die Lichtinstallation wird am 21. April um 11 Uhr im Kreismuseum Peine im Rahmen des Kunstpfades Peine am 21. und 22. April eröffnet. Zu sehen ist sie bis zum 24. Juni zu den Öffnungszeiten des Museums dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr. Beim 10. Kunstpfad Peine präsentieren Künstler an fünf verschiedenen Orten im Landkreis ihre Werke. Er findet an beiden Tagen von 11. bis 18 Uhr statt. Der Eintritt zum Kunstpfad und ins Museum ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.kunstpfadpeine.de und kreismuseum-peine.de. sto