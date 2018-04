33 neue Baugrundstücke in Peine

In Peine wird gebaut – am nächsten Montag, 23. April, beginnt die Erschließung des Baugebiets „Südlich der Simonstiftung“ (Bebauungsplan Nr. 158). Begonnen wird mit Kanalbauarbeiten südlich des geplanten Neubaugebiets. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. ...