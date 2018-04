Autofrühling startet bei Frühlingswetter

Der Peiner Autofrühling startete am heutigen Samstag bei bestem Frühlingswetter. „Das Wetter spielt uns in die Karten“, sagte Alexander Hass vom Stadtmarketing, das den Autofrühling ausrichtet. Viele Peiner schlenderten durch die Innenstadt, um die neuesten Autos aus den Peiner Autohäusern anzuschauen. Erstmals in diesem Jahr sind auch Motorräder und Wohnmobile zu sehen. Wie immer gibt es auch Leckereien...