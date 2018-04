Polizei kontrolliert getunte Autos - Elf ohne Betriebserlaubnis

Peine Im Landkreis Peine stoppte die Polizei am Samstag 99 hauptsächlich getunte Fahrzeuge - elf Fahrer mussten ihre Autos daraufhin stehen lassen. Gründe dafür waren etwa eine erloschene Betriebserlaubnis, Änderungen der Rad- und Reifenkombinationen oder Manipulationen an Fahrwerken und Abgasanlagen. In...