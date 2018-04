Kunstpfad – Künstler zeigen ihre Arbeiten auch heute noch

Zum zehnten Mal findet an diesem Wochenende der Kunstpfad Peine statt. An fünf ausgewählten Orten: das Kreismuseum, der Kunsthof Mehrum, der Kunsttreff Abbensen, Hörgeräte und Brillen Wichmann sowie der Malerhof Voigtholz zeigen Künstler mit internationalem Ruf ihre Sichtweisen von Kunst. Dass Peine eine lebendige und offene Kleinstadt ist, erlebt Grafiker Max Eichner an seinem Ausstellungsort, bei...