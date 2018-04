Gottesdienst: Lieder stehen im Mittelpunkt

Vöhrum Im Mittelpunkt des ökumenischen Gottesdienstes in Vöhrum am Sonntag, 29. April, stehen die Lieder. Der Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr und findet in der katholischen Kirche St. Josef statt. Ab 10 Uhr trägt laut Mitteilung der Volkschor bereits Taizé-Lieder vor.