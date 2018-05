Zwei Tage Schützenfest in Duttenstedt

Duttenstedt . Das zweitägige Schützenfest steht am Wochenende in Duttenstedt an – dazu gibt es folgendes Festprogramm: • Samstag, 5. Mai: 11 Uhr Frühstück der noch amtierenden Könige auf dem „Feuerwehrrasen“. 16 Uhr Reden des Hauptmanns und des Obersts auf dem...