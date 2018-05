„Kein Betrieb ohne Betriebsrat“

Ein fröhliches Maifest für die ganze Familien mit Bratwurst vom Grill, Livemusik und Kinderspaß vorm Gewerkschaftshaus in Peine. Dazu hatte Nanni Rietz-Heering, Verdi-Chefin in Peine und DGB-Kreisvorstandsmitglied, eingeladen. Der Hintergrund der traditionellen Mai-Kundgebung am Tag der Arbeit indes ein ernster: „Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit“ lautete das Motto. Rund 200 Teilnehmer kamen. Die traditionelle Kundgebung in Groß Ilsede zum Tag der Arbeit war in diesem Jahr abgesagt worden – aus organisatorischen Gründen, wie es hieß.

Der DGB-Kreisvorsitzende Frank Raabe-Lindemann legte in seiner Begrüßung in Peine den Schwerpunkt auf den Begriff des Friedens. Er äußerte sich besorgt über den Syrienkonflikt und die außenpolitischen Spannungen zwischen den USA und Russland. Raabe-Lindemann wetterte in diesem Zusammenhang gegen die militärische Aufrüstung. „Keine 12 Milliarden Euro dafür ausgeben, besser sollte die Regierung den Sozialstaat ausbauen!“ Die Zuhörer trotzen dem starken Wind, applaudierten kräftig und ließen ihre Fahnen wehen.

Der DGB-Mann ging auch auf die Situation bei der insolventen Peiner Umformtechnik (PUT) ein. Er machte die Geschäftsführung für die Misere des Unternehmens verantwortlich. Nun stehe eine schwierige Restrukturierung an. Der Prozess werde aber nicht an der Belegschaft scheitern.

Robert Oelschläger, Jugendvertretung der Peiner Träger, forderte mehr Ausbildungsplätze und eine bessere Betreuung der Auszubildenden in den Betrieben: „Die Unternehmen müssen Verantwortung für die Zukunft der jungen Menschen übernehmen.“

„Gemeinsam sind wir das reale soziale Netzwerk: Verlässlich und transparent – und, wenn es sein muss, durchsetzungsstark. Das unterscheidet uns wohltuend von den Machenschaften von Facebook und anderen Netzwerken, die nur unsere Daten wollen“ eröffnete Hauptredner Johannes Katzan (IG Metall) seine Ansprache. „Es sollte keinen Betrieb ohne Betriebsrat geben, darauf arbeiten wir hin“, meinte er. Union Busting, also die Verhinderung von Demokratie im Betrieb, sei kriminelles Handeln. „Es muss strafbar sein, wenn die Gründung von Interessenvertretungen der Arbeitnehmer verhindert oder blockiert wird, wenn Menschen mit Geheimdienstmethoden bespitzelt und fertig gemacht werden nur weil sie ihr demokratisch verbrieftes Grundrecht in Anspruch nehmen“, empörte er sich.

Ulrich Boes von der IG Bau berichtete, dass seine Gewerkschaft sechs Prozent mehr Lohn und fordere. Momentan seien die Tarifverhandlungen gescheitert, sollte auch eine Schlichtung keinen Erfolg bringen, werde es Streiks geben.

Bier, Bratwurst und ein Pferd zum Anmalen

Wird der 1. Mai seiner historischen Bedeutung als Kampftag der Arbeiterklasse in heutiger Zeit noch gerecht? Die Teilnehmerzahlen sind rückläufig. Groß war die Konkurrenz unpolitischer Maifeste, groß der Reiz, den arbeitsfreien Tag inklusive dem diesjährigen Brückentag Montag zu einem langen Wochenende zu kombinieren.

Da müssen sich die Gewerkschaften schon einiges einfallen lassen, um Besucher zu locken. In Peine wurde die Kundgebung in ein großes Familienfest mit Livemusik und Kinderspaß verpackt. Während die Erwachsenen bei Bratwurst und Bier den Rednern zuhörten, scharten sich die Kinder um einen besonderen Gast: Ein braunes Pony stand auf dem Gewerkschaftshof – als lebendige Leinwand. Das Tier ließ sich offensichtlich geduldig von den Kindern bunte Muster aufs Fell malen. Auch nach den Reden blieben zahlreiche Kundgebungsteilnehmer auf dem Gewerkschaftshof noch zum Plausch beisammen. Nur ein „Störenfried“ konnte nicht entfernt werden: Direkt vor dem Rednerpult am Gewerkschaftshaus war ein Auto geparkt, und dessen Besitzer konnte nicht ermittelt werden.

Bis vor rund 15 Jahren fanden die Maikundgebungen noch vor wesentlich größerer Kulisse auf dem Marktplatz statt, erinnerte sich die Peiner Verdi-Chefin Nanni Rietz-Heering. Seinerzeit habe sie die Verlegung vor das Gewerkschaftshaus mit beschlossen. „Wir werden leider immer weniger Teilnehmer bei den Maikundgebungen.“ Ein Grund dafür sei, so ihre Vermutung, die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse. „Die eine Hälfte der Leute geht auf die Straße, die andere zieht sich zurück“, meint sie.

Zudem gebe es seit einigen Jahren immer mehr Maifeste in den Dörfern. „Viele Leute wollen lieber einen Freizeittag einlegen“, meinte sie. Der Appell der Gewerkschafterin: „Wer ausgesaugt wird, sollte auch mal dagegen auf die Straße gehen.“