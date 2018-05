Schottische Clans ziehen mit Musik durch die City

Jubiläum! 20 Jahre Highland Gathering in Peine! Das heißt 20 Jahre lang Pipes and Drums, Schottisches, Skurriles, Sportliches, Musikalisches und Köstliches – am nächsten Wochenende, 5./6. Mai, wieder im Peiner Stadtpark (wir berichteten bereits). Zum Jubiläum geht es diesmal bereits am Freitag los – mit einem Aufmarsch in der Peiner Innenstadt. Den Zuschauern wird ein farbenprächtiges und musikalisches Spektakel geboten.

Ernst-August Horneffer, der Vorsitzende des Scottish Culture Club Peine, kann dazu nun Details nennen: Den Aufmarsch am Freitag gestalten rund 50 Angehörige der schottischen Clans von MacLeod, MacLaren, MacKenzie, MacGregor, MacEl, MacFarlane und Clan Campbell, dazu rund 50 Mitglieder des Scottish Culture Club, 20 Mitglieder der The Owl Town Pipe & Drum- Band, 30 Mitglieder der Caledonian Band aus dem Burgenland und zehn Mitglieder der Barbarossa Pipe Band aus Sangershausen .

Treffpunkt ist um 16.15 Uhr auf dem Peiner Marktplatz. 16.30 Uhr beginnt der Marsch durch die Innenstadt bis zur Braumanufaktur Härke. red