Polizei greift Hund auf A2 auf

Eine Streife bringt „Gismo“ in Sicherheit. Foto: Polizei

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben einen freilaufenden Hund auf der A 2 vor Schlimmerem bewahrt. Laut Polizei meldeten sie am Sonntag gegen 10.30 Uhr, dass zwischen den Anschlussstellen Peine und Peine-Ost ein freilaufender Hund auf der Fahrbahn laufen würde. Die Gefahrenstelle wurde umgehend von einer Streife aus Peine abgesichert. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte den stark verängstigten Mischlingsrüden bereits an die Leine nehmen können. Der Hund wurde von den Beamten vor Ort „in Gewahrsam genommen“ und zur „Identitätsfeststellung“ ins Kommissariat Peine mitgenommen. Mithilfe der „Tasso-Marke“ konnten die Polizisten die Eigentümer des Hundes erreichen. Bis zum Eintreffen versorgten die Beamten den Hund mit Wasser und Futter. Sichtlich erleichtert holten die Besitzer kurze Zeit später ihren Ausreißer „Gismo“ in der Dienststelle ab.