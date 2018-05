Vatertag – Polizei greift gegen Betrunkene konsequent durch

Peine Am Eixer See gibt es am Donnerstag wieder ein Schnaps-Verbot. Wer dagegen verstößt, muss 50 Euro Zwangsgeld zahlen.

Am Donnerstag ist Himmelfahrt, der 40. Tag des Osterfestkreises – und der volkstümliche Vatertag. An dem Tag werden wieder überwiegend Männerrunden „ihren“ Tag ausgiebig feiern – und reichlich Alkohol konsumieren. Aus dem Grund hat die Polizei in Zusammenarbeit mit den Gemeinden des Landkreises Peine und der Stadt Peine neuerlich verschiedene Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung getroffen.

Per Allgemeinverfügung hat die Stadt Peine für den Tag ein Schnaps-Verbot am Eixer See erlassen. Im gesamten öffentlichen Bereich des Sees sind das Mitführen und der Konsum von branntweinhaltigen Getränken, also hochprozentigen Spirituosen, verboten. Dazu zählen zum Beispiel klare Schnäpse, Weinbrand, Liköre, Whiskey, Magenbitter, Cocktails, Wodkafeige, Mixgetränke oder Bier mit Schnaps. Das Verbot gilt nicht für gaststättenrechtlich genutzte Flächen.

Zuwiderhandlungen gegen das Verbot können mit einem Zwangsgeld (50 Euro) und einem Platzverweis geahndet werden. Wer nicht zahlt, der riskiert eine Ersatzzwangshaft.

In der Vergangenheit kam es am Vatertag an dem beliebten Treffpunkt Eixer See zu spontanen Ansammlungen von rund 200 Personen. In den Vorjahren kam es zu massiven Störungen durch trunkenheitsbedingtes Grölen, Randalieren, Urinieren oder Anpöbeln von Passanten, zu Sachbeschädigungen sowie zu Körperverletzungen. Außerdem wurde der Strand wiederholt vermüllt. Das eingeschränkte Alkoholverbot in den vergangenen Jahren hat sich nach Darstellung der Stadt bewährt.

Um allen Feiertagsausflüglern, vor allem aber Familien, einen erholsamen und friedlichen Tag zu ermöglichen, wird die Polizei deutliche Präsenz zeigen, kündigt das Peiner Kommissariat an. Die Beamten werden demnach früh und konsequent gegenüber betrunkenen Personen einschreiten, um Konflikte bereits in ihrer Entstehung zu verhindern.

In diesem Zusammenhang weist das Polizeikommissariat Peine ferner darauf hin, dass auch für Radfahrer eine Promillegrenze besteht und die Einsatzkräfte die Einhaltung überwachen werden.