Die Peiner CDU will sich einmischen

Peine „Mehr Peine!“ So will es die Kreis-CDU in Peine künftig halten. Der Slogan auf Stellwänden machte es am Dienstagabend beim Kreisparteitag der Union im Forum deutlich. „Wir wollen uns verstärkt für den Erhalt der Arbeitsplätze in den Wirtschaftsunternehmen in Peine einsetzen“, sagte...