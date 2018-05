Deutsche Bank komplett in Frauenhand

Seit Jahresbeginn ist Claudia Stiller (37) neue Leiterin der Filiale der Deutschen Bank an der Breiten Straße in Peine. Eine Besonderheit: Sie steht einem siebenköpfigen Team vor, das nur aus Frauen besteht – was für viele wohl nicht ganz dem klassischen Bild von Bankmitarbeitern entspricht. ...