Peine In ihrer Auseinandersetzung am Friedrich-Ebert-Platz am vergangenen Samstag setzten Beteiligte offensichtlich auch Schlagwerkzeuge ein. Es gab mehrere Verletzte. Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass weiterhin Zeugen gesucht werden, die Angaben zu den Tätern und zum Sachverhalt machen können. Die Zeugen sollen sich bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt telefonisch unter (0 53 41) 18 970 melden.

