„Bullengemeinde“ trifft sich zu Begehung

Peine Die Mitglieder der Barumer-Moor-Gemeinde Peine haben am Samstag, 26. Mai, ihre Frühjahrsbruchbegehung. Treffen ist um 15 Uhr am ersten Damm / Spiegelbergstraße am Barumer Moor. Die Mitglieder der „Bullengemeinde“ sind herzlich eingeladen.