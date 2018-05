Autofahrer rammt in Essinghausen Hydranten

Peine Die Peiner Polizei fahndet nach einem Kraftfahrer, der an der Habelschwerdter Straße in Essinghausen, Höhe Hausnummer 8, mit seinem Fahrzeug einen Hydranten umgefahren hat und geflüchtet ist. Der Tatzeitraum: Pfingstmontag, 10 Uhr, bis Dienstag, 19 Uhr. Den Schaden gibt die Polizei mit 900 Euro an. Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.