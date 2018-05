Tennet: Es gibt keine Vorfestlegung auf einen Südlink-Korridor!

Ob der Korridor des Südlinks, der Windstrom vom Norden in den Süden bringen soll, durch den Landkreis Peine führt, steht noch nicht fest. Ob die dafür in der Erde verlegten Kabel der Landwirtschaft schaden, ist wissenschaftlich nicht belegt. Ob die Bauern eine Entschädigung bekommen, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Am Donnerstag hatte die Firma Tennet erneut zu einem Südlink-Infomarkt ins Forum in...