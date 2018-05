Dank Zeugenhinweis – Polizei stoppt Alkoholsünder in Hohenhameln

Peine Am Samstag fiel einer Frau gegen 20 Uhr in Hohenhameln die unsichere Fahrweise eines PKW auf – sie verständigte die Polizei und folgte dem Auto bis zum Eintreffen eines Funkstreifenwagens der Polizei Peine. „Das Auto war unter anderem leicht über eine Verkehrsinsel und mehrfach in deutlichen...