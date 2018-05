Gala-Konzerte mit Schlagzeug in Peiner Festsälen

Peine . Ihr Debüt gab die Kreismusikschule am Samstag beim Peiner Wochenmarkt. Anlass dafür sind die Schlagzeug-Gala-Konzerte am Wochenende in den Peiner Festsälen. Beim Wochenmarkt haben neun junge Musiker der Kreismusikschule Hits von Ed Sheeran, Jonas Blue, Rag´n Bone...