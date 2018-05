Vorsicht – gefährliches Insekt bei Wendesse entdeckt

Erstmals wurde der Eichenprozessionsspinner (EPS; ein Nachtfalter mit einer Flügelspannweite von rund 30 Millimetern)) an einer Kreisstraße im Kreis Peine festgestellt. Befallen sind nach bisherigen Erkenntnissen der Kreisverwaltung bis zu vier Eichenbäume am Radweg an der Kreisstraße 5 zwischen...