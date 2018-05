Die Jagd auf die Gullydeckel-Gangster

In der Stadt Peine haben sich in jüngster Zeit Einbrüche in Geschäfte gehäuft, bei denen die Täter mit Gullydeckeln oder sogenannten Einlaufgittern Scheiben eingeworfen haben (wir berichteten). Eine heiße Spur haben die Ermittler der Peiner Polizei noch nicht – deshalb wendet sich das Kommissariat mit einem dringenden Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Um die Gullydeckel-Einbrecher fassen zu können, hatte die Polizei zuletzt sogar verstärkt Kräfte in Uniform und zivil eingesetzt – bislang jedoch ohne Erfolg.

Mehr „Hörzeugen“ vermutet

„Bisher gab es aus der Bevölkerung erstaunlich wenig Hinweise, obwohl das Einwerfen von Scheiben großen Lärm verursacht haben muss“, so Stephanie Schmidt, Sprecherin des Peiner Kommissariats. Die Polizei geht daher von mehr „Hörzeugen“ aus als sich zunächst gemeldet haben. Die Bitte: „Melden Sie jedes verdächtige Geräusch der Polizei sofort per Notruf oder auch über Tel: (0 51 71) 99 90 und geben Sie die ungefähre Richtung an, aus der Sie das Geräusch vermuten. Halten Sie bitte das Gespräch, bleiben Sie erreichbar für Rückfragen.“

Verdächtige mit Handschuhen

Auch sollten Personen, die bei der derzeitigen Witterung nachts mit Handschuhen herumlaufen, sofort gemeldet werden. Damit die Zeugen verdächtige Personen möglichst exakt beschreiben können, sollten sie sich umgehend Notizen machen. Ferner sollte sich kein Zeugen scheuen, Alarmauslösungen in Geschäften sofort mitzuteilen. Der Grund: Nicht alle Alarmsicherungen sind automatisch mit der Polizeiwache verbunden.

Die Sprecherin berichtet von einem zurückliegenden Fall, bei dem Polizeibeamte nur zwei Minuten nach dem Klirren einer Scheibe am Tatort eintrafen, die Täter waren aber schon weg. Deswegen betont die Polizei ihren Aufruf an alle Bürger, entsprechende Beobachtungen sofort zu melden. „Jeder Hinweis wird dringend benötigt.“

Nicht selbst in Gefahr bringen

Gleichzeitig warnt die Polizei vor falscher und damit möglicherweise gefährlicher Courage: „Sollten Sie Täter auf frischer Tat beobachten, versuchen Sie bitte nicht, die Personen selber festzunehmen, um sich nicht selber zu gefährden.“

Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.