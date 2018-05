Kalle Haverland zu Gast im Modeevent-Café

Peine In ihrem Second-Hand-Modeschaft „Kaleidoskop“ am Peiner Echternplatz startet Inhaberin Marina Heiden am Freitag, 1. Juni, 15 Uhr, mit ihrem Modeevent-Café. Erster prominenter Gast ist der Schauspieler Kalle Haverland („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“).