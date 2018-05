60-Jähriger bei LKW-Unfall auf der A2 bei Peine schwer verletzt

Auf der A2 gab es am Mittwochmorgen einen LKW-Unfall. Foto: Symbol/Malte Christians/Symbol

Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Lastwagen am Mittwochmorgen auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin wurde laut Polizei ein 60-Jähriger schwer verletzt und kam in ein Peiner Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der LKW-Fahrer offenbar ein Stauende übersehen und war in Höhe der Rastanlage Zweidorfer Holz auf einen bereits stehenden Sattelschlepper aufgefahren. Durch die Wucht wurden zwei weitere Züge aufeinander geschoben. Den Schaden schätzt die Polizei auf 270 000 Euro.

Die Unfallstelle kann in Richtung Berlin konnte während der Bergungsarbeiten nur einspurig passiert werden, so dass sich ein Stau bis zu neun Kilometern Länge aufbaute.

Gegen Mittag wird es zur endgültigen Bergung des total beschädigten Sattelzuges mit einem Kranwagen erforderlich sein, die Autobahn voll zu sperren, so dass mit weiteren Behinderungen zu rechnen ist.