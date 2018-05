Peine Zu einer ungewöhnlichen Kollision kam am Mittwoch kurz vor 16 Uhr auf der Kantstraße in Peine. Dort war eine 51 Jahre alte Ilsederin mit ihrem Auto unterwegs, als plötzlich ein größerer Gegenstand ihre Windschutzscheibe traf. Polizeibeamte fanden den Täter – eine Spraydose, die mangels hinreichender Sicherung von einem Fahrzeug gefallen war. Die Ilsederin wurde leicht verletzt, den Schaden gab die Polizei mit 600 Euro an.

Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.