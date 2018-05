Schlagzeuger spielen Klassik und Rock in Peine

Peine Die großen Schlagzeug-Gala-Konzerte der Kreismusikschule Peine starten am heutigen Freitag in den Peiner Festsälen. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Das zweite Konzert findet am Samstag, 2. Juni, um 18 Uhr statt, Einlass ist 17.30 Uhr. Das Motto...