Peine feiert Fest der Kulturen

Peine Wenn die rechte Szene am ersten Samstag im Juni ihren Tag der Zukunft feiert, setzt das Peiner Bündnis für Toleranz dem ein buntes Fest der Kulturen entgegen. Am heutigen Samstag gibt es von 11 bis 14.30 Uhr vor der City-Galerie an der Peiner Fußgängerzone Musik, Aktionsstände und Kulinarisches aus...