Kreissportbund zieht zum Marktplatz

Peine Der Kreissportbund Peine beendet seine Raumnot und verlegt seine Geschäftsstelle von der Celler Straße an den Marktplatz direkt in die Peiner City. Der Umzug in Räume der Volksbank ist für März 2019 geplant. Zum Unterschreiben des Mietvertrags trafen sich am Mittwoch die Vorsitzenden des KSB,...