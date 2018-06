1 700 Besucher feiern das Fastenbrechen

Ein Jahr war Pause, am Samstag trafen sie wieder zusammen. Die drei muslimischen Gemeinden in Peine, Takva, Ditib und Al-Hidaia, feierten gemeinsam das Fastenbrechen – öffentlich, friedlich, musikalisch und fröhlich. Denn: Es ist Ramadan, der Fastenmonat im Islam, in dem alle, die alt genug und nicht gerade schwanger, krank oder auf Reisen sind, dazu angehalten werden, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu fasten. ...