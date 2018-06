Christian Axmann soll Stadtrat werden

Christian Axmann, bisher Leiter der Finanzen und stellvertretender Dezernent I der Stadt Peine, soll neuer Stadtrat werden. Auf Vorschlag von Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) soll Axmann damit die Nachfolge von Friedhelm Seffer antreten, der im Sommer plangemäß in den Ruhestand geht. Der Rat der Stadt Peine wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 21. Juni, über den Personalvorschlag Saemanns zu entscheiden haben. Es ist von einer...