Peine Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrer am Dienstag zwischen 20.10 und 21.10 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße einen auf einem Behindertenparkplatz abgestellten Kia Rio an der vorderen linken Fahrzeugseite angefahren. Der Täter flüchtete, ohne sich um den Schaden von 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel: (0 51 71) 99 90 zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder