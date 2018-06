Vorfahrt missachtet – Unfall in Vöhrum

Vöhrum . Das Missachten der Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ hat am Freitag um 9.35 Uhr auf der Gartenstraße in Vöhrum zu einem Verkehrsunfall gekommen. „Ein 49-jähriger Peiner missachtete mit seinem Auto an der Kreuzung Gartenstraße/Backhausweg die Vorfahrt eines 36-Jährigen aus Ilsede“, berichtet...