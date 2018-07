Peine. Die LKW-Fahrer verstießen gegen Überholverbote, hatten Ruhezeiten nicht eingehalten oder fuhren barfuß, so die Polizei.

LKW-Kontrollen auf A2: Zwölf Verstöße in wenigen Stunden

Die Autobahnpolizei Polizei kontrollierte am Montagvormittag das verkehrswidrige Überholen von LKW-Fahrern auf der A2 zwischen Peine und dem Parkplatz Röhrse in Richtung Hannover. Neun LKW-Fahrer verstießen gegen das Überholverbot, drei der überprüften Fahrzeuge waren zu schnell gefahren. Sechs Fahrer hatten kein geeignetes Schuhwerk an den Füßen und fuhren barfuß. Zudem hatten drei Fahrer gegen die Ruhezeiten verstoßen. Bei einem LKW waren die Reifen nicht nicht mehr verkehrssicher.

Zur Sicherung der Bußgeldverfahren behielt die Polizei bei den Kontrollen mehr als 2900,- Euro von den Fahrern ein. red