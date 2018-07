Polizeieinsatz: Unfall mit 2,8 Promille bei Rosenthal

Peine Ein 63-jähriger Peiner ist am Donnerstag mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde leicht verletzt.

Ein 63-jähriger Peiner ist am Donnerstag mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Nach rund 35 Metern kam er auf einem Stoppelfeld zum stehen. Er war mit 2,80 Promille auf der Bundesstraße 494 von Hofschwicheldt nach Rosenthal unterwegs. Der Fahrer zog sich eine leichte Schürfwunde am Arm zu. An seinem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. red