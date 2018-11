Digitale Welten: Computerspiele sind nicht immer böse

Köpfe rollen, Blut spritzt – das ist vermutlich für viele Eltern die größte Sorge, wenn ihr Kind vor dem Laptop oder dem Smartphone sitzt und ein sogenanntes Killerspiel spielt. Dass es nicht immer solche Spiele sein müssen, ist den meisten der anwesenden Eltern im „Schwan“ in Peine beim Elternabend „Digitale Welten – Was nutzt ihr Kind?“ sicher klar. Eingeladen hat der Kind- und Jugendschutz des Landkreises in Kooperation mit dem...