Eintracht-Fans aus Wipshausen bieten Wurst für guten Zweck

Bereits zum siebten Mal hieß es am Samstag auf dem Hof von Familie Ansorge in Wipshausen „Spendengrillen“, damit die Kasse klingelt. Den Erlös aus Bratwurst-, Keks-, Kaffee-, Pommes- und Losverkauf spendet der Eintracht-Fanclub „Wipshäuser Löwen“ an die Kinderkrebs-Station des Braunschweiger...