Auf dem Gelände eines Autohändlers in der Wilhelm-Rausch-Straße in Stederdorf bauten unbekannte Täter bei sechs Fahrzeugen die Katalysatoren aus und entwendeten diese. Das teilte die Polizei Peine am Sonntag mit. Tatzeitraum: Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 9.30 Uhr. Die Gesamtschadenshöhe werde auf rund 3000 Euro geschätzt.