Einbruch in Bürogebäude in Peine – 750 Euro Schaden

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Gaußstraße in Peine ein. Durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür gelangten die Täter in das Gebäude und entwendeten im Anschluss eine Geldkassette mit Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 750 Euro. red