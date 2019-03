"Auskranen" im Yachthafen Wedtlenstedt

Zwei jeweils 40 Tonnen schwere Lastenkräne hievten am Samstag 38 Yachten und Boote im Yachthafen am Heidanger in Wedtlenstedt von den Trockendocks des Winterquartiers zurück ins Wasser des Hafenbeckens.

Foto: Jörg Kleinert