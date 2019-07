Sechs Richtige: Lottospieler aus Peine gewinnt 909.677 Euro

Sechs Richtige im Lotto – das wär’s doch. Davon träumt jeder Glücksspieler. Für einen Lotto-Spieler aus Peine ist dieser Traum wahr geworden, in dieser Woche bei der Lotto-Mittwochsziehung. Er darf sich nun über die stattliche Gewinnsumme von genau 909.677,20 Euro freuen. Das teilte Dietmar Koop, Prokurist der Toto-Lotto-Niedersachsen Gesellschaft, am Donnerstag mit.

Der Spielteilnehmer hat zwar nicht den Jackpot geknackt, für den zusätzlich die richtige Superzahl erforderlich gewesen wäre, aber mit seinem Systemschein räumte er in gleich mehreren Klassen hohe Gewinne ab. So erzielte er den Angaben Koops zufolge für sechs Richtige einen Hochgewinn in Höhe von rund 860.000 Euro in der 2. Klasse, zudem weitere Gewinne in den Gewinnklassen 4 (fünf Richtige) und 6 (vier Richtige). Die Gewinnzahlen am Mittwoch lauteten: 1 - 23 - 27 - 39 - 40 - 45; Superzahl 9.

Der Spielteilnehmer ist laut Koop noch unbekannt. Bleibt dem Gewinner zu wünschen, dass er seinen Spielschein nicht verlegt hat und rechtzeitig einlöst. Denn Ansprüche aus der jeweiligen Lotto-Spielteilnahme erlöschen in der Regel 13 Wochen nach der letzten Ziehung des abgegebenen Spielauftrages. Bei sehr hohen Gewinnsummen, kann die zuständige Landeslottogesellschaft in Ausnahmefällen auch eine längere Abholfrist gewähren. Lotto-Gewinne, die von keinem Spieler gemeldet wurden, fließen in den Topf für Lotto-Sonderauslosungen. Jahr für Jahr kommen hierdurch Summen in zweistelliger Millionenhöhe zusammen.

Am Ende eines Lotterie-Berichtes darf dieser Hinweis natürlich nicht fehlen: Alle Zahlenangaben ohne Gewähr. Und allen Nicht-Gewinnern zum Trost sei an diese Weisheit erinnert: Geld ist nicht alles. Ob dieses geflügelte Wort nun tatsächlich zu Trösten vermag, sei dahingestellt. Denn jeder weiß um diese Erweiterung der Lebensweisheit: Ohne Geld ist alles nichts...

Zu guter Letzt diese Warnung: Glücksspiel kann süchtig machen. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter: www.spielen-mit-verantwortung.de