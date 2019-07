Stromausfall im Kreis Peine für mehrere Tausend Haushalte

Mehrere Tausend Haushalte vornehmlich in der Gemeinde Wendeburg, aber auch anderswo im Landkreis sind offenbar derzeit ohne Strom: Das ist auf der Homepage des Versorgungsunternehmens Avacon mit Sitz in Helmstedt nachzulesen.

Demnach sind von der „Versorgungsunterbrechung“ in der Gemeinde Wendeburg betroffen: Bortfeld etwa 184 Haushalt; Harvesse etwa 161 Haushalte; Meerdorf etwa 388 Haushalte; Rüper etwa 56 Haushalte; Sophiental etwa 192 Haushalt; Wendeburg etwa 2033 Haushalte; dazu kommen etwa 38 Haushalte in Fürstenau (Gemeinde Vechelde). Des Weiteren sollen zumindest in Teilen auch die Orte Ersehof, Klein Ilsede, Neubrück, Wense und Wipshausen betroffenen. die Rede. Von der Avacon ist derzeit noch keine Stellungnahme zu erhalten.

Für die Peiner Stadtwerke bestätigt deren Sprecherin Petra Kawaletz ebenfalls einen Stromausfall, der sei aber zumindest für die Privathaushalte inzwischen wieder behoben, für die Gewerbebebetriebe jedoch noch nicht. Betroffen waren/sind durch eine Störung im Umspannwerk Ost (Standort: Heideweg im Bereich Lehmkuhlenweg) der Stadtwerke einige Peiner Ortsteile und die Kernstadt – unter anderem waren zumindest Woltorf, Schmedenstedt, Dungelbeck, Duttenstedt und Essinghausen von der Unterbrechung der Stromversorgung betroffen. „Die Ursache ist noch nicht bekannt“, erklärt Kawaletz: „Unsere Kollegen arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung.“ Aktuelle Informationen werden auf der Homepage www.stadtwerke-peine.de veröffentlicht.