Nach Unfall bei Peine: Autobahn 2 wieder frei

Ein Unfall auf der Autobahn 2 (A 2) im Bereich Peine sorgte am heutigen Samstag für einen langen Stau: Laut Autobahnpolizei Braunschweig hat sich zwischen Braunschweig-Watenbüttel und der Abfahrt Peine-Ost in Fahrtrichtung Hannover ein PKW aufgrund eines technischen Defektes überschlagen. Alle fünf Insassen – darunter drei Kinder – seien mit dem Schrecken davongekommen. Von den drei Fahrspuren in Richtung Hannover war laut Verkehrsmanagementzentrale eine Fahrspur gesperrt, so dass es zu kilometerlangen Staus gekommen ist.

Laut Verkehrsmanagementzentrale wurde die Unfallstelle gegen halb 4 geräumt. Die Fahrbahn in Richtung Hannover ist wieder frei.

