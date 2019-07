Amtlich – „Woolworth“ zieht in Peiner City-Galerie

In der City-Galerie in Peine will „Woolworth“ eine Filiale einrichten – und zwar offenbar im jetzigen Nahkauf (links) und im ehemaligen „Gillmeister“ (rechts daneben).

Peine. Das Unternehmen will im Frühjahr die Filiale eröffnen. Den „Modemarkt“ gibt es noch immer an der Fußgängerzone.

Ein „dicker Fisch“ siedelt sich in der Peiner Innenstadt an: In der City-Galerie lässt sich die Einzelhandelskette „Woolworth“ mit einer Filiale nieder – die Eröffnung ist für das nächste Jahr im Frühjahr geplant. Den Mietvertrag für die Räume in der City-Galerie an der Glockenstraße hat die Kaufhauskette nach eigenem Bekunden bereits unterschrieben.

„Woolworth“ will sich nach eigener Aussage im Erdgeschoss der City-Galerie auf ungefähr 750 Quadratmetern ansiedeln: Offenbar wird der Konzern dort zum einen die Räume von „Gillmeister“ (Bücher, Papeterie, Haushaltsgeräte) übernehmen – das Geschäft wurde im Februar dieses Jahres geschlossen. Zum anderen wird „Woolworth“ die Räumlichkeiten des „Nahkauf-Supermarkts“ nutzen, der am Mittwoch, 2. Oktober, seinen letzten Verkaufstag hat. Nach einem umfangreichen Umbau dieser beiden Geschäfte folgt die „Woolworth“-Eröffnung; für die Peiner Filiale ist mit zehn bis zwölf Mitarbeitern zu rechnen. Ansiedlungswünsche von „Woolworth“ in Peine sind bereits in der Vergangenheit durchgesickert, nun haben sie sich bestätigt.

Unabhängig davon gibt es in der City-Galerie aber noch gewerbliche Leerstände: An zwei leerstehenden Läden im Erdgeschoss hängt der Hinweis „zu vermieten“; gleiches gilt für ein Objekt im Obergeschoss. Ungenutzt sind im Obergeschoss zudem noch eine weitere Ladenfläche (früheres Sportgeschäft) und der ehemalige Spielwarenladen „Knollis“.

Dagegen hat der „Modemarkt“ in der Peiner Fußgängerzone (Breite Straße) – entgegen früheren Ankündigungen – immer noch geöffnet: Bis Ende dieses Jahres wolle das Unternehmen dort noch Damen- und Herrenbekleidungsstücke verkaufen, dann endeten die vertraglichen Verpflichtungen. Wie es mit der Immobilie weitergehe, sei noch unklar, es gebe aber „Gespräche mit Interessenten“.

Für September kündigt der Imbiss „Iss was“ in der Fußgängerzone seine Eröffnung an: Zuvor war dort „Efcannos“ (Feinkost/Catering) ansässig, der an den historischen Marktplatz ins frühere Eiscafé Bernauer/das Café Schoppe gezogen ist.

Am Peiner Echternplatz richtet die Kreisvolkshochschule (KVHS) einen Raum für die Gesundheitskurse im ausgebrannten Solarium ein (Nutzung ab September): Hintergrund ist, dass der bisherige Raum der KVHS an der Stederdorfer Straße in Peine geschlossen wurde.