Winzer informiert auf Wedtlenstedter Weinfest über Hitzeschäden

Das zweite Weinfest in Wedtlenstedt ist die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte im vergangenen Jahr. Auf dem Sportplatz des Ortes trafen sich am Samstag wieder Weinkenner mit Winzer Klaus Schäfer aus Burg Layen, einem Weinort in der Nähe von Bingen am Rhein. Organisiert haben die Weinprobe Manfred...