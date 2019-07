Vier Altpapiercontainer brennen in Clauen nieder

Aus bislang unbekannten Gründen, so die Polizei, gerieten am Montag gegen 14.10 Uhr zwei Altpapiercontainer an der Straße Herzberg in Clauen in Brand. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass letztendlich vier Altpapiercontainer komplett niederbrannten, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Die Schadenshöhe beläuft sich demnach auf etwa

1600 Euro.

