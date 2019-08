Wilhelm Hoppe aus Stederdorf sammelt Plastikverschlüsse

Stederdorf. „Sie hätten letzte Woche kommen sollen, da wurde wieder ein Bulli voller Plastikkappen abgeholt“, sagt Wilhelm Hoppe zur Begrüßung. In seiner Halle in Stederdorf sammelt er die Kunststoffverschlüsse von Flaschen und spendet sie dem Verein „Assistenzhunde Deutschland“. Der wiederum verkauft die Deckel an eine Recyclingfirma, die sie schreddert und weiterverarbeitet. Der Erlös landet auf dem Konto des Vereins – rund 16.000 Euro sind es seit Beginn der Sammelaktion im Jahr 2013.

Zusammen mit Spenden lässt der Verein davon Assistenzhunde ausbilden. Der 81-jährige Hoppe unterstützt die Sammelaktion seit mehreren Jahren. Als er noch mit seinem Veranstaltungs- und Getränkeservice die Firma Rausch belieferte, lernte er über eine Mitarbeiterin Nicole Brunner aus Wunstorf, die Vorsitzende von Assistenzhunde Deutschland, kennen. Sie leidet selbst unter einer Muskelerkrankung und wird in ihrem Alltag von der Labradorhündin Cayenne begleitet.

Seitdem dreht Hoppe die Plastikverschlüsse von Getränkeflaschen, Milch- und Safttüten ab und hängt Zettel an schwarzen Brettern mit seiner Telefonnummer auf. Dazu der Vermerk, dass die Getränkeautomaten die Flaschen auch ohne Verschluss annehmen. „Aber Mundpropaganda ist die beste Werbung“, sagt er und freut sich über Mitsammler aus Peine, Wahle, Braunschweig, Salzgitter und sogar Ronnenberg bei Hannover. „Mit freundlichen Grüßen – die Ronnenberger“ stehe dann auf den abgegebenen Säcken.

Erst im Juni hat sich der langjährige Fußballschiri bei den Schülern des Wahlpflichtkurses „Ressourcen“ der Peiner Gunzelin-Realschule bedankt. Sie hatten seiner Frau mehrere große Tüten voller Plastikdeckel auf den Betriebshof gestellt. Sobald 10-15 große Säcke und Kartons voll sind, werden sie von Nicole Brunners Vater oder einem Freund abgeholt und zu einem Sammelcontainer gebracht.

Insgesamt vier Assistenzhunde wurden schon durch Brunners Verein „Assistenzhunde Deutschland“ finanziert. Sie werden an Menschen mit einem körperlichen Handicap oder Lernschwächen vermittelt. Die Ausbildung der geeigneten Retrieverwelpen finde in Frankreich statt und koste 15.000 Euro, erzählt Hoppe. Auf der Vereinshomepage ist zu lesen, dass die Tiere innerhalb von zwei Jahren rund 50 Arbeitsworte lernen. Später unterstützen sie „ihren“ Menschen im Alltag.

Die Hunde können zum Beispiel Türen und Schubladen öffnen, Gegenstände aufheben, Wasser bringen oder Geldscheine zum Bezahlen an der Supermarktkasse übergeben. Auch in Alten- und Pflegeheimen werden die Retriever eingesetzt. „Es ist erwiesen, dass der Blutdruck von Patienten sinkt, wenn sie einen Hund streicheln“, weiß Hoppe.

Weitere Infos und die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren, findet sich im Internet unter www.assistenzhunde-deutschland.de. Die Plastikkappen können im Stederdorfer Blumengeschäft Winter oder jederzeit bei Wilhelm Hoppe, Stederdorfer Straße/Ecke Kurze Straße abgegeben bzw. unter das Carport gestellt werden, „die klaut keiner“, so Hoppe.