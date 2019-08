Manfred Filsinger leitet Peiner Ratsgymnasium

Führungswechsel im Peiner Ratsgymnasium: Manfred Filsinger (57) leitet diese Schule. Bislang hatte Wolfram Bartsch dort kommissarisch die Schulleitung inne. Filsinger, verheiratet und Vater von zwei Kindern, wohnt in Hannover-Misburg. Zuletzt war er mehr als 20 Jahre als Lehrer in Lehrte tätig: an...